Uppgifter: Guirassy vill lämna Dortmund

Serhou Guirassy, 30, har bestämt sig.

Anfallsstjärnan vill lämna Borussia Dortmund i sommar.

Det rapporterar Bild.

Serhou Guirassy har ryktats till flera klubbar inför sommarens transferfönster. Nu rapporterar den tyska tidningen Bild att forwarden tagit ett beslut kring sin framtid.

Guirassy uppges vilja lämna Borussia Dortmund i sommar, förutsatt att det kommer lämpliga erbjudanden. Anfallaren har en utköpsklausul på ungefär 35 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 382 miljoner kronor, enligt tidningen.

Bild skriver vidare att klubbar som Fenerbahçe och Milan är tänkbara destinationer för 30-åringen.

Serhou Guirassy noteras för 18 mål och sex assist på 38 matcher den här säsongen. Hans nuvarande avtal med Dortmund sträcker sig till 2028.