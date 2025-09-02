Ilkay Gündogan lämnar Manchester City.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Ilkay Gündogan och Manchester City uppges gå skilda vägar. Enligt silly-journalisten Nicolo Schira är tysken på väg att lämna.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterar i sin tur att det bär av mot Turkiet och Galatasaray för Gündogan. Kontraktet med klubben sträcker sig till sommaren 2027 med option om förlängning ytterligare ett år. 34-åringen flyger dit på tisdagen för att genomföra läkarundersökning.

Gündogan har tillhört Manchester City mellan 2016 till 2025, förutom när han under förra säsongen huserade i Barcelona.