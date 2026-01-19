Uppgifter: Gustafson närmar sig Korona Kielce

Simon Gustafson, 31, kan lämna Häcken.

Enligt uppgifter från Weszlo närmar sig 31-åringen en ny klubb.

Foto: Bildbyrån

Den 31-årige mittfältaren Simon Gustafson kan lämna BK Häcken.

Enligt uppgifter från den polska Weszlo närmar sig 31-åringen en flytt till Korona Kielce. Något som Fotbollskanalen rapporterat om under morgonen.

Uppgifterna säger även att Gustafson ska vara på plats för en läkarundersökning och kan presenteras inom kort.

Korona Kielce ligger på nionde plats i ligan.