Viktor Gyökeres kan lämna Arsenal – efter bara ett år.

Enligt spanska El Nacional överväger svensken en flytt efter att han inte kommit överens med Mikel Arteta.

Då sägs Barcelona vara Gyökeres toppval.

Viktor Gyökeres. Foto: Alamy

Champions League-final, målsuccé och Arsenals första Premier League-titel på 22 år. Viktor Gyökeres, 28, har en debutsäsong i England bakom sig som inte går av för hackor. Samtidigt har svensken omgärdats av rykten om en eventuell flytt redan i sommar – bara ett år efter att han anslöt till Arsenal från Sporting i en jätteaffär.

Nu kommer nya uppgifter om en Gyökeres-exit.

Kan tvinga fram flytt till Barcelona

Det är spansk-katalanska El Nacional som rapporterar att det ska finnas en konflikt mellan Viktor Gyökeres och Arsenal-tränaren Mikel Arteta. Enligt uppgifterna ska svensken ”inte riktigt kommit överens” med den spanska tränaren vilket har fått honom att överväga att lämna ”The Gunners”. Konflikten ska, enligt uppgifterna, grunda sig i att Gyökeres har placerats på bänken av Arteta i avgörande lägen, som i Champions League-finalen mot PSG där Kai Havertz startade framför svensken.

Mikel Arteta och Viktor Gyökeres. Foto: Alamy

Enligt El Nacional ska Barcelona vara Gyökeres föredragna alternativ och han sägs vara ”redo att tvinga fram en flytt” till den katalanska giganten. Vad det innebär framgår inte av uppgifterna men vad som framgår är att 28-åringen ska vara beredd att lämna om Arsenal släpper honom för ett rimligt pris (omkring 60 miljoner euro).

Viktor Gyökeres har kontrakt med Arsenal över 2030.