Uppgifter: Györi vill värva Djukanovic

Viktor Djukanovic har kontrakt med Hammarby över 2027.

Nu kan ungerska Csak Foci rapportera att Györi är nära att värva Djukanovic.

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Viktor Djukanovic har kontrakt med Hammarby till slutet av 2027, men har inte spelat för klubben på två år. Den senaste tiden har han i stället varit utlånad till slovakiska Dunajska Streda.

Låneavtalet löpte ut i juni och sedan dess har 22-åringens framtid varit oviss. Nu ser det dock inte ut att bli någon återkomst till Hammarby.

Ungerska Csak Foci uppger nämligen att Györi är nära att värva Djukanovic. Sajten beskriver spelarens ankomst som ”nästan säker”. Rapporten innehåller i övrigt få detaljer, men allt tyder på att det handlar om en permanent övergång.

Györi vann den ungerska ligan förra säsongen.