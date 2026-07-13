Uppgifter: Häcken förstärker – värvar tränare från ettan

Karlbergs 27-åriga tränare Aydin Arjang sägs lämna.

Enligt Expressen är han klar för BK Häcken.

Där väntas han bli ny assisterande tränare till Jens Gustafsson.

Aydin Arjang och Jens Gustafsson. Foto: Bildbyrån

Aydin Arjang har gjort succé i Karlbergs BK i ettan. Nu väntas 27-åringen göra en flytt upp i seriesystemet.

Det är Expressen som rapporterar att tränaren är klar för en flytt till BK Häcken. Enligt uppgifterna köper den allsvenska klubben loss Arjang från Karlberg. Tränaren sägs dessutom vara överens med Hisingsklubben om ett kontrakt.

I Häcken blir Aydin Arjang ny assisterande tränare till Jens Gustafsson. Han blir även övergångstränare och väntas ersätta Joop Oosterveld som sitter på ett kontrakt som går ut efter säsongen.