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Foto: Alamy

Uppgifter: Häcken jagar skotsk vänsterback

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Nilo Ek
Webbredaktör
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BK Häcken vill förstärka försvaret.
Klubben visar intresse för skotske Mitchel Frame, 20, enligt uppgifter.

Foto: Alamy

BK Häcken är med och slåss i toppen av allsvenskan. Nu vill Hisingsklubben värva nytt i backlinjen.

Enligt transferjournalisten Peter O’Rourke visar Häcken intresse för Aberdeens Mitchel Frame. Den 20-årige vänsterbacken noterades för ett mål och två assist på 14 tävlingsframträdanden förra säsongen.

Frame har tre landskamper för Skottlands U21-landslag. O’Rourke uppger dessutom att polska Raków Częstochowa håller ett öga på honom.

Frames avtal med Aberdeen sträcker sig till 2029.

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