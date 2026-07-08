Uppgifter: Häcken jagar skotsk vänsterback
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BK Häcken vill förstärka försvaret.
Klubben visar intresse för skotske Mitchel Frame, 20, enligt uppgifter.
BK Häcken är med och slåss i toppen av allsvenskan. Nu vill Hisingsklubben värva nytt i backlinjen.
Enligt transferjournalisten Peter O’Rourke visar Häcken intresse för Aberdeens Mitchel Frame. Den 20-årige vänsterbacken noterades för ett mål och två assist på 14 tävlingsframträdanden förra säsongen.
Frame har tre landskamper för Skottlands U21-landslag. O’Rourke uppger dessutom att polska Raków Częstochowa håller ett öga på honom.
Frames avtal med Aberdeen sträcker sig till 2029.
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