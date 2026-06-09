Uppgifter: Häcken värvar Simen Hestnes

BK Häcken ser ut att ha hittat ersättaren till Silas Andersen.

Enligt Sportbladets uppgifter är klubben överens med KFUM Oslos mittfältare Simen Hestnes.

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BK Häcken stärker truppen inför sommarens transferfönster.

Enligt Sportbladets uppgifter är den allsvenska klubben överens med KFUM Oslos mittfältare Simen Hestnes. Den 30-årige norrmannen väntas resa till Göteborg inom de närmaste dagarna för läkarundersökning och kontraktsskrivning.

Om allt går enligt plan ska Hestnes presenteras senare under veckan.

Värvningen kommer samtidigt som Silas Andersen uppges vara nära en flytt till portugisiska Sporting. Enligt tidigare uppgifter kan den affären vara värd omkring 100 miljoner kronor inklusive bonusar.

Hestnes spelar på samma position som Andersen och ses som en möjlig ersättare på mittfältet. Under sin tid i KFUM Oslo har han gjort 148 matcher, noterats för 19 mål och 20 assist samt burit kaptensbindeln vid flera tillfällen.

Eftersom hans kontrakt med den norska klubben löper ut i sommar väntas han ansluta till Häcken på fri transfer.