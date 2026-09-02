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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Häcken skeppar till danska ligan

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Sanders Ngabo lämnar BK Häcken.
Enligt Tipsbladet lånas han ut till Lyngby.

Foto: Bildbyrån

Sanders Ngabo anslöt till BK Häcken för ett år sedan. Den här säsongen har dansken gjort tio framträdanden och nu ser han ut att lämna.

Enligt Tipsbladet lånas 22-åringen ut till Lyngby i Superligan. Sajten uppger att han väntas genomföra en läkarundersökning och därefter krita på avtalet.

Lyngby ligger elva i den danska högstaligan.

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