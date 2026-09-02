Uppgifter: Häcken skeppar till danska ligan
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Sanders Ngabo lämnar BK Häcken.
Enligt Tipsbladet lånas han ut till Lyngby.
Sanders Ngabo anslöt till BK Häcken för ett år sedan. Den här säsongen har dansken gjort tio framträdanden och nu ser han ut att lämna.
Enligt Tipsbladet lånas 22-åringen ut till Lyngby i Superligan. Sajten uppger att han väntas genomföra en läkarundersökning och därefter krita på avtalet.
Lyngby ligger elva i den danska högstaligan.
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