Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy / FF Jaro

Hyllas av Isac Lidberg efter flytten: ”Perfekt”

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

De är som storebror och lillebror.
Efter att Isac Lidberg lämnat Darmstadt gör nu Devin Laroussi samma sak.
– Det här är perfekt för honom, han behöver spela med seniorer, säger Lidberg till FD efter 18-åringens flytt till finska FF Jaro.

Foto: Alamy / FF Jaro

Isac Lidbergs pappa, brottarikonen Martin Lidberg, är gift med Devin Laroussis mamma.

Därmed har 27-åriga Lidberg och den nio år yngre Laroussi varit som bröder för varandra.

När den ständigt landslagsaktuelle målsprutan Lidberg lämnade Utrecht för Darmstadt sommaren 2024 gjorde Laroussi honom sällskap i tyska klubben halvåret senare – men då i U19-laget.

Efter två års megasuccé i 2.Bundesliga stod det i juni månad klart att Lidberg tar steget upp till Bundesliga och klassikerklubben Borussia Mönchengladbach.

När FD träffade Lidberg på ett tv-reportage kort senare berättade han om Bundesligadrömmen som till sist blev verklighet.
”Jag bodde ju lite i Tyskland med farsan när jag var yngre eftersom han brottades där. Han tog med mig på matcher i Tyskland och sedan dess har jag haft ett intresse för Bundesliga och haft en dröm att spela där”, sa Lidberg i mitten av juli månad.

Beskriver Laroussi som sig själv: ”Snabb, bra i djupled och vass avslutare”

När inte längre Lidberg är kvar i Darmstadt är det nu bekräftat att även Laroussi tackar för sig i klubben.

I stället flyttar 18-åringen till Finland och FF Jaro i landets högstaliga.

För FD applåderar Lidberg flytten.

– Det här är perfekt för honom. Han behöver spela och träna med seniorer, säger Lidberg som när han ska beskriva sin ”lillebror” mer eller mindre beskriver sig själv.
– Devin är en anfallare som är snabb, bra i djupled och en vass avslutare.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt