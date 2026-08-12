Hyllas av Isac Lidberg efter flytten: ”Perfekt”

De är som storebror och lillebror.

Efter att Isac Lidberg lämnat Darmstadt gör nu Devin Laroussi samma sak.

– Det här är perfekt för honom, han behöver spela med seniorer, säger Lidberg till FD efter 18-åringens flytt till finska FF Jaro.

Foto: Alamy / FF Jaro

Isac Lidbergs pappa, brottarikonen Martin Lidberg, är gift med Devin Laroussis mamma.

Därmed har 27-åriga Lidberg och den nio år yngre Laroussi varit som bröder för varandra.

När den ständigt landslagsaktuelle målsprutan Lidberg lämnade Utrecht för Darmstadt sommaren 2024 gjorde Laroussi honom sällskap i tyska klubben halvåret senare – men då i U19-laget.

Efter två års megasuccé i 2.Bundesliga stod det i juni månad klart att Lidberg tar steget upp till Bundesliga och klassikerklubben Borussia Mönchengladbach.

När FD träffade Lidberg på ett tv-reportage kort senare berättade han om Bundesligadrömmen som till sist blev verklighet.

”Jag bodde ju lite i Tyskland med farsan när jag var yngre eftersom han brottades där. Han tog med mig på matcher i Tyskland och sedan dess har jag haft ett intresse för Bundesliga och haft en dröm att spela där”, sa Lidberg i mitten av juli månad.

Beskriver Laroussi som sig själv: ”Snabb, bra i djupled och vass avslutare”

När inte längre Lidberg är kvar i Darmstadt är det nu bekräftat att även Laroussi tackar för sig i klubben.

I stället flyttar 18-åringen till Finland och FF Jaro i landets högstaliga.

För FD applåderar Lidberg flytten.

– Det här är perfekt för honom. Han behöver spela och träna med seniorer, säger Lidberg som när han ska beskriva sin ”lillebror” mer eller mindre beskriver sig själv.

– Devin är en anfallare som är snabb, bra i djupled och en vass avslutare.