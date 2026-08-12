Hyllas av Isac Lidberg efter flytten: ”Perfekt”
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De är som storebror och lillebror.
Efter att Isac Lidberg lämnat Darmstadt gör nu Devin Laroussi samma sak.
– Det här är perfekt för honom, han behöver spela med seniorer, säger Lidberg till FD efter 18-åringens flytt till finska FF Jaro.
Isac Lidbergs pappa, brottarikonen Martin Lidberg, är gift med Devin Laroussis mamma.
Därmed har 27-åriga Lidberg och den nio år yngre Laroussi varit som bröder för varandra.
När den ständigt landslagsaktuelle målsprutan Lidberg lämnade Utrecht för Darmstadt sommaren 2024 gjorde Laroussi honom sällskap i tyska klubben halvåret senare – men då i U19-laget.
Efter två års megasuccé i 2.Bundesliga stod det i juni månad klart att Lidberg tar steget upp till Bundesliga och klassikerklubben Borussia Mönchengladbach.
När FD träffade Lidberg på ett tv-reportage kort senare berättade han om Bundesligadrömmen som till sist blev verklighet.
”Jag bodde ju lite i Tyskland med farsan när jag var yngre eftersom han brottades där. Han tog med mig på matcher i Tyskland och sedan dess har jag haft ett intresse för Bundesliga och haft en dröm att spela där”, sa Lidberg i mitten av juli månad.
Beskriver Laroussi som sig själv: ”Snabb, bra i djupled och vass avslutare”
När inte längre Lidberg är kvar i Darmstadt är det nu bekräftat att även Laroussi tackar för sig i klubben.
I stället flyttar 18-åringen till Finland och FF Jaro i landets högstaliga.
För FD applåderar Lidberg flytten.
– Det här är perfekt för honom. Han behöver spela och träna med seniorer, säger Lidberg som när han ska beskriva sin ”lillebror” mer eller mindre beskriver sig själv.
– Devin är en anfallare som är snabb, bra i djupled och en vass avslutare.
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