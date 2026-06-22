Uppgifter: Halmstad BK vill värva från Arsenal

Halmstads BK vill värva målvakt från Arsenal.

Det uppger Tipsbladet under söndagen.

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Halmstads BK uppges vara på jakt efter en förstärkning mellan stolparna och har enligt danska Tipsbladet tagit kontakt med Arsenal angående målvakten Lucas Martin Nygaard, 19.

Det är i nuläget oklart om HBK vill värva den danske målvakten permanent eller om en lånelösning är aktuell.

Under den gångna säsongen var Nygaard utlånad från Arsenal till Brabrand i den danska andradivisionen. Trots sin tid i den engelska storklubben har han ännu inte gjort någon tävlingsmatch för Arsenals A-lag.