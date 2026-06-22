Uppgifter: Halmstad BK vill värva från Arsenal
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Halmstads BK vill värva målvakt från Arsenal.
Det uppger Tipsbladet under söndagen.
Halmstads BK uppges vara på jakt efter en förstärkning mellan stolparna och har enligt danska Tipsbladet tagit kontakt med Arsenal angående målvakten Lucas Martin Nygaard, 19.
Det är i nuläget oklart om HBK vill värva den danske målvakten permanent eller om en lånelösning är aktuell.
Under den gångna säsongen var Nygaard utlånad från Arsenal till Brabrand i den danska andradivisionen. Trots sin tid i den engelska storklubben har han ännu inte gjort någon tävlingsmatch för Arsenals A-lag.
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