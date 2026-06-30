Uppgifter: Hammarby återkallar skyttekungen
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Suwaibou Kebbeh har imponerat på lån i Gif Sundsvall.
Nu återkallas den 19-årige forwarden av Hammarby, enligt uppgifter.
Suwaibou Kebbeh skrev kontrakt med Hammarby i fjol, något FotbollDirekt kunde rapportera. Inför säsongen lånades 19-åringen ut till Gif Sundsvall i superettan.
Kebbeh har imponerat med tre fullträffar under våren och är delad skyttekung i Medelpad-klubben. Sundsvalls Tidning har tidigare rapporterat att Kebbeh lämnar ”Giffarna” i sommar.
Nu rapporterar sajten Footy-Africa att Hammarby imponerats av forwarden och återkallar honom, trots att lånet med Sundsvall sträcker sig till i vinter.
Footy-Africa skriver vidare att det finns intresse från flera klubbar i både allsvenskan och superettan. Dessutom finns det en klubb i engelska League One som spanar på honom.
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