Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Hammarby köper loss talang

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Suwaibou Kebbeh är på lån i Hammarby och spelar i HTFF.
Nu uppger Expressen att Hammarby vill köpa loss talangen.

250628 Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg innan fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Halmstad den 28 juni 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Suwaibou Kebbeh anslöt till Hammarby i somras. 18-åringen är på lån med köpoption och har spelat sina matcher i HTFF. Kebbeh står noterad för fem mål och tre assist på elva matcher.

Under tisdagen kom Expressen med uppgifter om att Hammarby kommer utnyttja optionen och köper därmed loss Kebbeh. Han skriver ett A-lagskontrakt över 2030.

