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Foto: Skärmdump Facebook / Rays of Grace Academy

Uppgifter: Hammarby värvar 17-årig talang

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Hammarby värvar långsiktigt.
Enligt uppgifter är 17-årige Arafat Nkoola aktuell för klubben.

Foto: Skärmdump Facebook / Rays of Grace Academy

Hammarby IF ser ut att förstärka i offensiven. Enligt Expressen värvar Bajen ett framtidsnamn i form av Arafat Nkoola.

Den 17-årige mittfältaren väntas ansluta till Bajens verksamhet från och med nästa säsong.

Nkoola kommer senast från Vipers CS Youth Academy och har gjort fem U17-landskamper för Uganda.

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