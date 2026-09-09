Uppgifter: Hammarby värvar 17-årig talang

Hammarby värvar långsiktigt.

Enligt uppgifter är 17-årige Arafat Nkoola aktuell för klubben.

Foto: Skärmdump Facebook / Rays of Grace Academy

Hammarby IF ser ut att förstärka i offensiven. Enligt Expressen värvar Bajen ett framtidsnamn i form av Arafat Nkoola.

Den 17-årige mittfältaren väntas ansluta till Bajens verksamhet från och med nästa säsong.

Nkoola kommer senast från Vipers CS Youth Academy och har gjort fem U17-landskamper för Uganda.