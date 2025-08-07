William Gibson kommer ansluta till Hammarby så fort han fyller 18.

Det rapporterar journalisten Timothy Toby.

Hammarby kan ha en ung talang på ingång. Det rör sig om den liberiska anfallaren William Gibson, 17, som enligt journalisten Timothy Toby kommer att värvas till ”Bajen” från Heaven Eleven FC så fort han fyller 18 år, i slutet av november.

Anfallaren ska faktiskt, enligt uppgifterna, redan ha kritat på ett kontrakt med Hammarby.

Liberianska FC Fassell ska också varit intresserade av 17-åriga Gibson, och tidigare har Slavia Prag också rapporterats jaga anfallaren.