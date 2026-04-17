Uppgifter: Han ersätter Iraola i Bournemouth

Det rapporterar BBC.

Tidigare i veckan bekräftade Bournemouth att huvudtränaren Andoni Iraola lämnar efter säsongen.

Det har senare ryktats om vem som ska ersätta spanjoren. Coventrys tränare Frank Lampard sägs ha funnits med på klubbens önskelista.

Nu rapporterar BBC att Bournemouth är överens med den förre Leipzig-tränaren Marco Rose.

Tysken har tidigare basat över klubbar som Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach och Red Bull Salzburg.