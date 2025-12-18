Uppgifter: Han kan ersätta Guardiola i Manchester City

Manchester City har en ersättare om Pep Guardiola skulle lämna.

Enligt The Athletic är klubben intresserad av Chelseas tränare Enzo Maresca.

Foto: Bildbyrån

Pep Guardiolas kontrakt med Manchester City sträcker sig till slutet av juni 2027. Skulle Guardiola välja att lämna har City identifierat en potentiell ersättare.

Enligt The Athletic har det pratats om att Guardiola vill lämna Manchester City innan hans kontrakt löper ut. Ett beslut kommer att tas i slutet av säsongen. Då är Chelseas tränare Enzo Maresca ett namn som skulle kunna ta över efter Guardiola.

Maresca tog över Chelsea sommaren 2024. Förutom Londonklubben har han varit verksam i Leicester och Parma.