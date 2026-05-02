Uppgifter: Han kan ersätta Lewandowski i Barcelona

Robert Lewandowski ser ut att lämna Barcelona.

Nu spanar klubben på Chelseas Joao Pedro som en ersättare.

Det rapporterar spanska Marca.

Turerna kring Robert Lewandowski har varit många. Den polske anfallsstjärnan uppges lämna Barcelona i samband med att hans kontrakt löper ut efter säsongen.

Samtidigt som Lewandowski ryktas till olika klubbar har Barcelona span på en potentiell ersättare. Enligt den spanska tidningen Marca har Barcelonas sportchef Deco riktat in sig på Chelseas Joao Pedro. Brassen sitter på ett kontrakt till 2033 med Londonklubben.

Pedro noteras för 19 mål och nio assist på 46 matcher den här säsongen.