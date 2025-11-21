Uppgifter: Han kan ersätta Marc Guehi
Marc Guehi ryktas bort från Crystal Palace.
Nu kan Londonklubben ha hittat sin ersättare.
Sportings Ousmane Diomande, 25, är aktuell för en värvning, enligt A Bola.
Marc Guehi har kopplats ihop med en flytt från Crystal Palace sedan i somras. Mittbacken ryktas till klubbar som Bayern München, Real Madrid och Liverpool.
Nu rapporterar portugisiska A Bola att Crystal Palace har identifierat en ersättare som kan vara aktuell.
Det rör sig om Sportings försvarare Ousmane Diomande. Ivorianen finns med på Crystal Palaces lista över tänkbara värvningar i januari.
Diomandes kontrakt med Sporting löper ut sommaren 2027.
