Uppgifter: Han kan ersätta Marc Guehi

Marc Guehi ryktas bort från Crystal Palace.

Nu kan Londonklubben ha hittat sin ersättare.

Sportings Ousmane Diomande, 25, är aktuell för en värvning, enligt A Bola.

Foto: Alamy

Marc Guehi har kopplats ihop med en flytt från Crystal Palace sedan i somras. Mittbacken ryktas till klubbar som Bayern München, Real Madrid och Liverpool.

Nu rapporterar portugisiska A Bola att Crystal Palace har identifierat en ersättare som kan vara aktuell.

Det rör sig om Sportings försvarare Ousmane Diomande. Ivorianen finns med på Crystal Palaces lista över tänkbara värvningar i januari.

Diomandes kontrakt med Sporting löper ut sommaren 2027.