Uppgifter: Han kan ta över som förbundskapten i Belgien

Mark van Bommel är ett hett namn i Belgien.

Han sägs vara en av kandidaterna att ta över som förbundskapten.

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Belgien är på jakt efter en ny förbundskapten i samband med ett Rudi Garcias kontrakt löper ut sista juli.

Arbetet med att hitta en ersättare är redan i full gång och enligt belgiska HLN finns det en tydlig favorit.

Tidningen uppger att Mark van Bommel är den hetaste kandidaten till att ta över det belgiska landslaget.

Den tidigare Antwerp-tränaren är dock inte ensam kvar i processen. Även belgaren Sébastien Pocognoli uppges finnas med bland slutkandidaterna. Den tredje kandidaten är danske Thomas Frank.