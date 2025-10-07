Uppgifter: Han ses som den ”perfekta” Amorim-ersättaren

Ruben Amorim hänger fortsatt löst i Manchester United.

Nu placeras ett nytt tränarnamn i storklubben.

Unai Emery uppges ses som den ”perfekta” ersättaren.

Foto: Bildbyrån

Manchester United vann med 2–0 mot Sunderland precis innan landslagsuppehållet, men trots det så hänger Ruben Amorim alltjämt löst.

Sedan tidigare har såväl Graham Potter som Oliver Glasner pekats ut som tänkbara ersättare.

Nu kastas ytterligare ett namn in i mixen.

Spanska Fichajes rapporterar att Aston Villas tränare, Unai Emery, ses som den ”perfekta” Amorim-ersättaren ifall Manchester United väljer att sparka portugisen.

Skulle United bestämma sig för att gå för Emery så kommer man behöva köpa loss honom från Aston Villa. 53-åringen har nämligen kontrakt med Birmignham-klubben fram till sommaren 2029.