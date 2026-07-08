Uppgifter: Här är Arsenals transfermål i sommar

Arsenal har en spelare högst upp på sin önskelista.

Enligt uppgifter är det Aston Villa-mittfältaren Morgan Rogers.

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Arsenal är regerande Premier League-mästare och ska nu stärka sitt lag inför kommande säsong.

Enligt The Athletic har ”Gunners” hittat sitt toppmål inför sommarens transferfönster.

The Athletic uppger att det är Aston Villas Morgan Rogers som Arsenal vill ha allra mest. 23-åringen, som för närvarande spelar VM med England, sitter på ett avtal med Villa till 2031.

Samtidigt sägs Arsenal hålla ett öga på PSG-stjärnan Bradley Barcola.