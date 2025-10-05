Uppgifter: Harry Maguire aktuell för Saudi-flytt

Harry Maguires kontrakt med Manchester United går ut nästa sommar.

Då kan det bli en flytt till Saudiarabien för mittbacken.

Två saudiska klubbar uppges visa intresse.

Foto: Bildbyrån

Harry Maguire värvades till Manchester United för stora pengar sommaren 2019.

Nästa sommar löper hans kontrakt med den engelska storklubben ut och då ser det ut att kunna bli en flytt till Saudiarabien.

Sunday Mirror rapporterar nämligen om att två klubbar från Saudiarabien är intresserade av att värva honom.

Klubbarna som ska vara sugna att plocka in 32-åringen är Al-Nassr and Al-Ettifaq.

I avtalet med United så uppges klubben dock ha möjligheten att förlänga avtalet ytterligare.

Enligt Sunday Express väntas dock inte den engelska storklubben använda sig av den möjligheten.

Den här säsongen står Maguire noterad för en assist på sex framträdanden i Premier League.