Torbjörn Heggem kan lämna West Bromwich för Serie A.

Den förre BP-försvararen är nära en övergång till Bologna.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Torbjörn Heggem lämnade Brommapojkarna förra sommaren för West Bromwich i Championship.

Efter drygt ett år i Championship-klubben ser den norske försvararen ut att lämna. Enligt La Gazzetta dello Sport har Bologna erbjudit 7,5 miljoner euro plus bonusar. West Bromwich uppges vilja ha 10 miljoner euro men för åtta kan affären bli klar på ett kontrakt som sträcker sig till 2029.

Heggem tillhörde BP mellan 2023 till 2024 och har gjort 48 framträdanden för Stockholmsklubben.