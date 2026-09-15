Uppgifter: Hegland nobbade Anderlecht – valde att stanna i Djurgården

Bo Hegland är en av allsvenskans hetaste spelare efter att ha tangerat assistrekordet mot GAIS.

Nu kommer nya uppgifter om att den norske 22-åringen nobbade en flytt till den belgiska storklubben Anderlecht under sommarens fönster.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Djurgårdens säsong har inte gått europeiska scouter förbi, och Bo Hegland med sina 8 mål och 15 assist på 21 matcher har varit ett av de mest eftertraktade namnen. Både Premier League-klubben Newcastle United och belgiska Anderlecht har rapporterats jaga norrmannen.

Med ett tangerat assistrekord är Bo Hegland en av Allsvenskans hetaste namn. I gårdagskvällens 2–0-seger mot GAIS visade 22-åringen återigen vägen, först genom att spela fram Kristian Lien till ledningsmålet, för att sedan själv spika slutresultatet.

Enligt uppgifter från Expressen så hade Anderlecht Hegland som sitt absoluta förstaval på transfermarknaden. Belgarna försökte in i det sista att knyta till sig stjärnan, men fick ett tydligt nej tack från spelaren själv som valde att bli kvar i Stockholm.

Tidningen uppger att Anderlecht, efter Heglands nobben, i stället skiftade fokus och lånade in den norske landslagsmannen Thelo Aasgaard från Rangers.

Att Hegland väljer att stanna är ett enormt besked för Djurgården i jakten på serieledande Sirius. Norrmannen har ett långtidskontrakt med Djurgården som sträcker sig över säsongen 2029.