Uppgifter: Helander nära allsvensk comeback

Filip Helander, 32, kan lämna Omonia Nicosia.

Svensken är bara detaljer från att göra klart med BK Häcken.

Det rapporterar Expressen.

Det kan bli en allsvensk comeback för Filip Helander. Svensken ser ut att lämna cypriotiska Omonia Nicosia. Enligt Expressen är mittbacken bara detaljer från att skriva på för BK Häcken.

Enligt tidningen jobbar klubbarna intensivt för att få igenom affären innan transferfönstret stänger natten till imorgon, lördag.

Senast Helander spelade i allsvenskan var i Malmö FF 2015. Sedan lämnade han för italienska Hellas Verona. Helander har även representerat det svenska landslaget.