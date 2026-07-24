Uppgifter: Hellberg värvar gamla Bajen-tränarens son
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Middlesbrough kan få ytterligare en Bajen-koppling.
Klubben är nära att värva Sebastian Berhalter – son till den tidigare Hammarby-tränaren Gregg Berhalter.
Kim Hellberg gör sig redo för sin andra säsong i Middlesbrough, efter att nätt och jämnt ha gått miste om uppflyttning till Premier League förra året.
Nu ser den tidigare Bajen-tränaren ser ut att förstärka laget med ännu mer Hammarby-DNA. Sebastian Berhalter är enligt uppgifter från The Athletic bara detaljer från att skriva på för klubben.
25-åringen ser därmed ut att skriva på för sin första klubb utanför Nordamerika. Mittfältaren har fem säsonger i Vancouver Whitecaps bakom sig.
Den som kan sin Bajen-historia känner nog igen namnet Berhalter. Sebastian är nämligen son till Gregg Berhalter, som tränade Hammarby mellan 2012 och 2013 då klubben fortsatt var i superettan.
Tränarjobbet i Bajen var amerikanens första och han var nära att ta laget tillbaka till allsvenskan. Hammarby slutade fyra med sju poäng upp till kvalplatsen under Berhalters enda hela säsong i klubben. Ett halvår senare fick han sparken när klubben låg på en åttondeplats i tabellen.
Gregg Berhalter är just nu Anton Salétros tränare i Chicago Fire. Han har även varit förbundskapten för USA i två sejourer.
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