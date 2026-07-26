Uppgifter: Hellberg vill värva från Manchester United

Middlesbrough jagar ny målvakt.

”Boro” har spanat in Manchester Uniteds Radek Vitek, enligt uppgifter.

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Middlesbrough gör sig redo för ytterligare en säsong i Championship. Detta efter att ha fallit på målsnöret i kvalet mot Hull.

Nu tittar huvudtränaren Kim Hellberg på att förstärka truppen och där är målvaktspositionen ett av målen.

Enligt Sky Sports överväger ”Boro” att värva Manchester United-keepern Radek Vitek, 22. Den tjeckiske målvakten var utlånad till Bristol City den gångna säsongen och är nu tillbaka i ”The Red Devils”.

Viteks avtal med United sträcker sig till sommaren 2028.