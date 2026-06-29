Uppgifter: Helstrup tar över Malmö FF

Malmö FF behöver ny huvudtränare.

Nu uppger Avisa Nordland att Gaute Helstrup kan ta över.

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Expressen rapporterade nyligen att Bodø/Glimts assisterande tränare Gaute Helstrup var ett av namnen på Malmö FF lista över kandidater till huvudtränarposten.

Nu pekar mycket på att norrmannen blir den som tar över efter Miguel Ángel Ramírez på permanent basis. Enligt den lokala tidningen Avisa Nordland väntas Helstrup inom kort utses till ny huvudtränare i Malmö FF.

Den tidigare Brann-tränaren Eirik Horneland fanns också med bland kandidaterna, men rekryteringsprocessen drog ut på tiden.

Sedan Ramírez lämnade klubben har Guillermo Molins lett laget som tillförordnad huvudtränare.

Helstrup anslöt till Bodø/Glimt som assisterande tränare inför säsongen 2024. Innan dess var han huvudtränare i Tromsø mellan 2020 och 2024, och har även tidigare tränat HamKam och Tromsdalen.