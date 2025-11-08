Uppgifter: HIF har kontaktat Andersson

Klebér Saarenpää har lämnat.

Nu kan Falkenbergs Christoffer Andersson ta över.

Det uppger Helsingborgs Dagblad.

Foto: Bildbyrån

Efter två år i Helsingborgs IF har huvudtränare Klebér Saarenpää och klubben valt att gå skilda vägar. Det stod klart kort efter att HIF besegrat IK Oddevold med hela 4-1 borta under superettans sista omgång.

Redan samma kväll har en kandidat att ta över den vakanta tjänstens bollats upp.

Det är Helsingborgs Dagblad som skriver att Falkenbergs tränare, Christoffer Andersson, är med på en lista över tänkbara ersättare.

Vidare ska även HIF ha kontaktat Andersson, som spelade i Helsingborg under två sejourer, och visat sitt intresse.

Kvar återstår att se hur FFF-tränaren ställer sig till en framtid i Helsingborg nästa år. Hans avtal med Falkenberg sträcker sig över 2026.