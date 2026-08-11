Delar inte alls Rydströms bild: ”Han var nog besviken”

Anderlecht är i pole position i Europa League-kvalets tredje runda efter imponerande bortasegern mot PAOK.

Därmed svarade belgarna också upp efter Henrik Rydströms passning.

– Att vi slog massa långbollar håller jag inte med om, säger Ludwig Augustinsson till FotbollDirekt.

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”Polackerna är mer spelande, för Anderlecht var ju inte så spelande. Det var som att se Petter Wastå (Kalmar FF:s gamle kultmålvakt) skicka långa bollar konstant, han fick ju problem med höften för att så slog så många långbollar. Anderlechts målvakt har nog åkt på samma sak nu”.

Henrik Rydström var tydlig inför Hammarbys Conference League-kval mot Raków Częstochowa förra veckan där han efter de grönvitas uttåg mot Anderlecht i Europa Leagues dito ändå inte var överdrivet imponerad av belgiska storklubben.

När FD pratar med Anderlechts svenska vänsterback Ludwig Augustinsson håller han inte med om bilden.

– Kollar man andra halvlek från vår match mot Hammarby… vi gör tre mål och dominerar. Bajen spelade bra, men att vi slog massa långbollar håller jag inte med om, säger Augustinsson vars belgiska lag nu står med ena benet i Europa League-playoffet efter blytunga 1-0-viktorian på grekisk mark mot PAOK i torsdags.

– Det var en bra seger för oss. En svår match mot ett bra lag. Skönt att vi höll nollan och vann.

Returen spelas nu på Lotto Park i Bryssel under torsdagskvällen och belgarna är givetvis favorit att ta sig vidare mot svartvita storklubben från norra Grekland.

– Vi har bra chanser och nu spelar vi på hemmaplan med våra fans i ryggen. Klart att vi är starkare på hemmaplan, men det kommer återigen bli tufft. Vi fick verkligen kämpa i första mötet.

Petades oväntat mot PAOK – vill inte skapa dramatik

Augustinsson var dock oväntat petad mot PAOK efter att ha startat bägge mötena mot Bajen.

– Jag vet inte varför. Bortsett från när jag var skadad spelade jag väldigt mycket förra säsongen så jag vet inte varför jag inte spelade nu, men det är så ibland. Vi har mycket matcher nu, säger 32-åringen som i stället startade i belgiska ligapremiären i söndags (seger 2-1 mot RAAL La Louvière där Augustinsson spelade 58 minuter).

Veteranen berättade nyligen för FotbollDirekt att han inte ger upp landslaget trots att han inte var med under Jon Dahl Tomassons sista tid och heller inte varit en del av Graham Potters trupper. Att ifrågasätta varför han inte är med i landslaget eller varför han inte spelar från start i klubblaget är inte Augustinssons melodi, berättar han själv.

– Nej nej, jag jobbar hårt bara. Då kommer också chanserna komma, säger han inför returen mot PAOK.