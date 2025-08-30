Uppgifter: Højlund klar för Napoli

Rasmus Højlund är klar för Napoli.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är han klar på lån – med köpoption.

Rasmus Højlund är på väg bort från Manchester United. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är en övergång till Napoli nu klar på lån – med en köpoption inskriven i avtalet.

Den danska anfallaren lånas ut för cirka sex miljoner euro, motsvarande runt 66 miljoner kronor. Köpoptionen ligger på 44 miljoner euro, drygt 486 miljoner kronor, och blir obligatorisk om Napoli kvalificerar sig för Champions League säsongen 2026/2027, uppger The Athletic.

En läkarundersökning väntas genomföras inom det kommande dygnet.