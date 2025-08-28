Uppgifter: Højlund nära övergång till Napoli

Rasmus Højlund ser ut att lämna Manchester United.

Nu är den danske anfallaren nära en övergång till Napoli.

Det rapporterar transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

Foto: Alamy

Rasmus Højlund har kopplats ihop med en flytt bort från Premier League. Anfallaren är en av flera spelare som kan lämna Manchester United innan transferfönstret stänger.

Nu ser en flytt till Napoli ut att närma sig för Højlund.

Enligt transferspecialisten Gianluca Di Marzio har Napoli och manchester United nått en muntlig överenskommelse om en Højlund-affär. Det ska röra sig om ett lån med köpobligation på 45 miljoner, motsvarande drygt 500 miljoner kronor.

Højlund anslöt till Manchester United 2023 och står noterad för 26 mål på 95 matcher.