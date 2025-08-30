Uppgifter: Holten byter klubb – går till Hansa Rostock

Emil Holten kan byta klubbadress igen.

Låneavtalet med Fredrikstad ser ut att brytas och Hansa Rostock blir hans nya klubbadress, enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Emil Holten, 29, är den här säsongen utlånad från Elfsborg till norska Fredrikstad – ett avtal som egentligen gäller hela året. Men nu ser det ut som att låneavtalet bryts – enligt Nettevisan.

Enligt Sportbladets uppgifter är dansken i stället nära en ny utlåning, den här gången till Hansa Rostock i tyska tredjeligan. Endast detaljer återstår innan övergången kan bli officiell och Holten väntas presenteras inom kort.

Holten har gjort starkt avtryck i Eliteserien med fyra mål och tre assist på åtta matcher för Fredrikstad.

Han har kontrakt med Elfsborg fram till sommaren 2028.