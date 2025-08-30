Uppgifter: Holten byter klubb – går till Hansa Rostock
Emil Holten kan byta klubbadress igen.
Låneavtalet med Fredrikstad ser ut att brytas och Hansa Rostock blir hans nya klubbadress, enligt Sportbladet.
Emil Holten, 29, är den här säsongen utlånad från Elfsborg till norska Fredrikstad – ett avtal som egentligen gäller hela året. Men nu ser det ut som att låneavtalet bryts – enligt Nettevisan.
Enligt Sportbladets uppgifter är dansken i stället nära en ny utlåning, den här gången till Hansa Rostock i tyska tredjeligan. Endast detaljer återstår innan övergången kan bli officiell och Holten väntas presenteras inom kort.
Holten har gjort starkt avtryck i Eliteserien med fyra mål och tre assist på åtta matcher för Fredrikstad.
Han har kontrakt med Elfsborg fram till sommaren 2028.
