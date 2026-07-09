Uppgifter: Hoppas sänka priset på Martinez

Emiliano Martinez är nära en flytt till Juventus.

Nu vill den italienska storklubben få ner övergångssumman.

Detta uppger Gazzeta dello Sport.

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Efter flera framgångsrika säsonger i Aston Villa ser Emiliano Martinez ut att vara på väg bort. Den argentinska målvakten är sedan tidigare muntligt överens om en flytt till Juventus.

Nu kan affären ha fått käppar i hjulen. Enligt Gazzeta dello Sport vill Aston Villa ha minst 10 miljoner euro (drygt 110 miljoner svenska kronor) för att släppa sin målvakt. Det är en övergångssumma som Juventus nu hoppas kunna förhandla ner.

34-åringen, som just nu spelar VM för Argentina, sitter på ett kontrakt till 2029.

Enligt uppgifterna spanar Juventus även in Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), Vanja Milinković-Savić (Napoli) och Zion Suzuki (Parma) som alternativ på målvaktsposten.