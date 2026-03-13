Uppgifter: Hugo Bolin köps loss av Bundesliga-klubben

Hugo Bolin, 22, blir kvar i Borussia Mönchengladbach.

Kraven som fanns med i hans köpoption har uppfyllts och köps nu loss.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Alamy

Hugo Bolin lämnade Malmö FF för Borussia Mönchengladbach på lån med obligatorisk köpoption. Transferexperten Fabrizio Romano uppgav att köpoptionen låg på 37 miljoner kronor.

Det har tidigare rapporterats om att Bolins framtid i Bundesliga-klubben är osäker och att han kan återvända till MFF. Nu kommer Sportbladet med uppgifterna att mittfältaren köps loss av Borussia Mönchengladbach i sommar.

Anledningen ska vara att svensken har uppnått de prestationsbaserade krav för att köpoptionen skulle bli obligatorisk.

Hugo Bolin har hittills gjort fem framträdanden i Bundesliga.