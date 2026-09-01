Uppgifter: Hugo Larsson nära Fulham

Hugo Larsson ser ut att lämna Tyskland.

Enligt transferspecialisten Fabizio Romano är svensken nära Fulham.

Foto: Bildbyrån

Häromdagen uppgav tyska Sky att Hugo Larsson befann sig i London för att förhandla med två Premier League-klubbar: Crystal Palace och Fulham.

Nu har läget förändrats – och mycket talar för att svensken är på väg till Fulham.

Transferspecialisten Fabrizio Romano slår fast med sitt patenterade ”here we go” att Larsson lämnar Eintracht Frankfurt för Fulham. En muntlig överenskommelse ska vara på plats mellan klubbarna.

Övergångssumman uppges landa på 25 miljoner euro, motsvarande omkring 278 miljoner kronor. Larsson har dessutom fått klartecken att resa till London för att genomgå läkarundersökningen.

Den ska svensken ha genomfört tidigt under tisdagen, enligt journalisten Christopher Michel.

Om inget oförutsett inträffar blir Larsson därmed Fulham-spelare innan transferfönstret stänger vid midnatt.