Uppgifter: IFK Göteborg nobbar Edvardsen

Victor Edvardsen, 30, ser inte ut att återvända till IFK Göteborg.

Blåvitt nobbar övergången i sommar, enligt uppgifter.

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Turerna kring Victor Edvardsen och IFK Göteborg fortsätter. Det har länge rapporterats om att forwarden kan bli aktuell för en återkomst till Blåvitt – men ännu har inget blivit av. Enligt Expressen kommer det att dröja ytterligare.

Tidningen rapporterar att IFK Göteborg inte kommer att plocka in Edvardsen i sommar. Anledningen till detta är att klubben anser att spelaren inte passar in i den nuvarande strategin.

– De vet var jag står – jag är öppen för att komma hem. Jag har också muskler att prata med min klubb här om att jag vill hem, men det är svårt att göra något när jag inte hört något från Blåvitt, säger han till Expressen.

Edvardsen, som huserar i nederländska Go Ahead Eagles, sitter på ett kontrakt till sommaren 2028. Anfallaren lämnade Blåvitts akademi 2016 och har efter det representerat klubbar som Oddevold, Degerfors och Djurgården.