Uppgifter: IFK Norrköping på väg att värva målvakt
IFK Norrköping ser ut att förstärka på målvaktssidan.
Peking uppges vara på väg att plocka in Christoffer Petersen.
Detta rapporterar danska Tipsbladet.
Christoffer Petersen lämnade danska Kolding i somras, nu ser burväktaren ut att flytta till Sverige.
IFK Norrköping är på jakt efter en målvakt och enligt danska Tipsbladet så kommer man att plocka in Petersen.
27-åringen ska enligt uppgifterna ha rest till Sverige för att slutföra övergången.
– Jag kan bekräfta att en spännande möjlighet plötsligt har uppstått för Christoffer, men i nuläget kan jag inte kommentera vilken klubb det är, säger agenten Anders Hansen till Tipsbladet.
