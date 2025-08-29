IFK Norrköping ser ut att förstärka på målvaktssidan.

Peking uppges vara på väg att plocka in Christoffer Petersen.

Detta rapporterar danska Tipsbladet.

Christoffer Petersen lämnade danska Kolding i somras, nu ser burväktaren ut att flytta till Sverige.

IFK Norrköping är på jakt efter en målvakt och enligt danska Tipsbladet så kommer man att plocka in Petersen.

27-åringen ska enligt uppgifterna ha rest till Sverige för att slutföra övergången.

– Jag kan bekräfta att en spännande möjlighet plötsligt har uppstått för Christoffer, men i nuläget kan jag inte kommentera vilken klubb det är, säger agenten Anders Hansen till Tipsbladet.