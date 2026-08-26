Uppgifter: Ingen Barca-flytt för Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres har ryktats till Barcelona under sommaren.

Men någon flytt till Katalonien ser det inte ut att bli.

Enligt spanska uppgifter överväger klubben andra alternativ.

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Viktor Gyökeres har fått allt mindre förtroende i Arsenal och när mästarlaget tog emot Coventry City i premiären fick svensken inte ens hoppa in.

Under sommaren har 28-åringen ryktats till både Atletico Madrid och Barcelona i La Liga. Den sistnämnda verkar dock inte längre vara aktuellt för Gyökeres.

Enligt spanska SER överväger Barca-tränaren istället att använda spelare i den nuvarande truppen som anfallare. Tidningen nämner Raphinha Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Dani Olmo och Hamza Abdelkarim som alternativ.

Barcelonas har jagat Julián Alvarez under sommaren men Atletico Madrid ser inte ut att vilja sälja till sin ligarival. Argentinaren har även kopplats samman med Arsenal, där just Viktor Gyökeres nämnts som en del i en bytesaffär.

Den svenska anfallaren svarade för totalt 21 mål i alla tävlingar under sin debutsäsong i Arsenal.