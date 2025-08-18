Chelsea ser ut att försöka värva Alessandro Bastoni.

Enligt italienska medier har Inter nobbat ett bud på stjärnmittbacken.

Budet ska ha varit värt 50 miljoner euro.

Chelsea-stjärnan Levi Colwill drog nyligen korsbandet och förväntas således att bli borta länge.

Londonklubben ser därför nu ut att vilja förstärka med en mittback och försök uppges ha gjorts med Inter kring Alessandro Bastoni.

La Gazzetta dello Sport rapporterar att Inter ska ha nobbat ett bud från Chelsea på stjärnan.

Budet ska ha varit värt 50 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 559 miljoner kronor.

Det återstår att se ifall Londonklubben gör ytterligare försök att ta 26-åringen till Stamford Bridge innan transferfönstret stänger.