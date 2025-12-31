Uppgifter: Inter närmar sig João Cancelo

João Cancelo väntas lämna Al-Hilal.

Nu har Inter tagit kontakt med portugisens agent Jorge Mendes.

Detta enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

João Cancelo är på väg bort från saudiska Al-Hilal. Det finns redan intresse för den tidigare Manchester City-spelaren.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano har Inter tagit en första kontakt med Cancelos agent Jorge Mendes. Där till har även Juventus haft samtal med Mendes.

Därtill har Barcelona informerats om möjligheten att värva portugisen.

João Cancelo har tidigare spelat för Inter på lån. Han har även representerat både Barcelona och Juventus.