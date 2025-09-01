Manuel Akanji ser ut att flytt till Italien.

Manchester City uppges vara överens med Inter.

Detta rapporterar transferexperten Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

Manuel Akanji har ryktats bort från Manchester City denna sommar.

Nu ser det ut att bli en flytt till Italien för den schweiziske försvararen.

Transferexperten Gianluca Di Marzio rapporterar nämligen nu att Manchester City och Inter är överens gällande mittbacken.

Inter betalar två miljoner euro i låneavgift (22 miljoner kronor) och i låneavtalet finns också en köpoption på 15 miljoner euro (165 miljoner kronor).