Uppgifter: Inter överväger framtida Vlahovic-affär

Dusan Vlahovic ryktades bort från Juventus i sommar.

Nu överväger Inter en värvning av anfallaren när hans kontrakt löper ut.

Det rapporterar Calciomercato.

Foto: Bildbyrån

Dusan Vlahovic kopplades ihop med en flytt bort från Juventus så sent som i somras. Någon exit blev det inte för den serbiska landslagsmannen.

Vlahovic sitter på ett kontrakt som löper ut om ett år och redan nu finns det intresse för honom.

Enligt sajten Calciomercato, som refererar till ESPN, överväger Inter en värvning av serben när hans kontrakt har gått ut. I nuläget ska intresset inte vara konkret på grund av spelarens finansiella kravbild.

Klubbar som också har koplats ihop med Vlahovic den senaste tiden är Milan, Al-Hilal och flera Premier League-klubbar.