Uppgifter: Inter-trio släpps efter säsongen

Inter tackar av tre spelare efter säsongen.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Inter ser ut att göra sig av med flera spelare efter säsongen. Enligt italienska La Gazzetta dello Sport rör det sig om tre defensiva spelare som tackas av.

Yann Sommer, Francesco Acerbi och Stefan De Vrij är det som, enligt tidningen, kommer att lämna. Alla tre sitter på utgående kontrakt och uppges inte få förlängt avtal med den italienska jätten.

Enligt tidningen ska deras ålder vara en anledning till att de inte får ett nytt kontrakt nästa säsong. Yann Sommer fyller 37, Acerbi 38 och De Vrij 34.



