Uppgifter: Inter ute efter dubbla Real-spelare

Dani Ceballos och Arda Güler kan ha gjort sitt i Real Madrid.

Detta om man lyssnar till spanska Mundo Deportivo.

De skriver nämligen att Inter är ute efter båda spelarna under sommarfönstret.

Det kommer att ske mycket i Real Madrids trupp under sommaren. Bland annat riskerar tränare Carlo Ancelotti att få lämna sitt jobb, samtidigt som bland annat Luka Modric sannolikt kommer att lämna ”Los Blancos” efter 13 år.



Två andra herrar som riskerar att lämna Madrid-klubben är Dani Ceballos, 28, och Arda Güler, 20.



Enligt spanska Mundo Deportivo är Serie A-klubben Inter ute efter båda spelarna.



Milano-klubben sägs ha fått upp ett intresse för spelarna och överväger att gå för en dubbelvärvning under sommarfönstret.



Den förstnämnda, Dani Ceballos, har haft en del problem med skador under den pågående säsongen och har endast spelat i 18 av 33 möjliga matcher i La Liga så här långt. Om han vill lämna Real Madrid i sommar återstår att se.



Den 20-årige turken Arda Güler har dock varit missnöjd med sin speltid och ses därför vara öppen att lämna storklubben.



Hur det blir återstår att se. Inter är just nu på en andraplats i Serie A, precis som Real Madrid i La Liga.