Uppgifter: Inter vill värva Robinho Junior

Robinhos son, Robinho Junior, är eftertraktad.

17-åringen jagas av italienska Inter.

Det rapporterar brasilianska UOL Esporte.

Foto: Alamy

Den förre brasilianska stjärnan Robinho har representerat klubbar som Real Madrid, Milan och Manchester City. Sonen Robinho Junior håller nu på att slå igenom.

17-åringen spelar just nu i brasilianska Santos. Tidigare har det ryktats om intresse från Liverpool och Chelsea.

Nu rapporterar UOL Esporte att Inter visar intresse för talangen. Enligt UOL Esporte kommer det att finnas scouter från Inter på plats när Santos ställs mot Corinthians.

Pappa Robinho dömdes 2024 för våldtäkt och avtjänar fängelsestraff.



