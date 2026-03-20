Uppgifter: Inter vill värva Spurs-stjärnan

Inter har tittat på flera målvakter till sommaren. Enligt den italienska sajten Calciomercato visar klubben intresse för Tottenham Hotspurs Guglielmo Vicario.

Sajten uppger att Vicario inte trivs i London och vill flytta hem till Italien. Därtill kommer Vicario vid en övergång till Inter att ersätta den nuvarande burväktaren Yann Sommer vars kontrakt löper ut efter säsongen.

Vicario har tidigare kopplats ihop med Juventus och sitter på ett kontrakt till 2028 med Spurs.