Uppgifter: Intresset för Strand Larsen har svalnat

West Ham sägs vara intresserad av att värva Jørgen Strand Larsen.

Enligt uppgifter från BBC sägs West Hams intresse ha svalnat.

Foto: Bildbyrån

West Ham har en tuff säsong och ligger sist i tabellen av Premier League. Klubben säsgs nu vilja värva en del offensiva spelare för att försöka vända på säsongen.

The Athletic rapporterade att West Ham var intresserade av Wolverhamptons norske anfallare Jørgen Strand Larsen, 25.

Enligt uppgifter från BBC har intresset svalnat på grund av Wolverhamptons höga prislapp.

BBC uppger att Wolves vill ha 40 miljoner pund, nära 500 miljoner kronor för norrmannen.

Norrmannen förlängde i höstas sitt kontrakt med Wolves över juni 2030.