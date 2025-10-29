Uppgifter: Iraola kan ersätta Maresca i Chelsea

Enzo Maresca uppges hänga löst i Chelsea.

Då kan Bournemouths Andoni Iraola ersätta honom.

Det uppger Indykaila News.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Chelsea värvade in Enzo Maresca som huvudtränare. Då ledde italienaren London-laget till en fjärdeplats i Premier League under sin debutsäsong.

Därefter knep Chelsea även segern i Conference League samt klubblags-VM under sommaren.

Under inledningen av årets säsong har dock Marescas lag svajat och befinner sig på en niondeplats i Premier League efter nio omgångar.

Nu skriver Indykaila News att 45-årige Maresca hänger löst och att Chelsea har identifierat en ersättare.

Han tränar för närvarande Bournemouth, heter Andoni Iraola och är aktuell för att ta över uppdraget inom en snar framtid.

Iraolas kontrakt med AFC Bournemouth sträcker sig fram till slutet av säsongen.

